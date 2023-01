„Paradiesvogel“ Granerud am Weg zum ersten Triumph der Wikinger seit 16 Jahren

Der Tag des Triumphs soll für „König“ Halvor heute mit einem Kaiserfrühstück beginnen. „Er darf frühstücken, wann er will und was er will“, erklärte sein Trainer, der Tiroler Alexander Stöckl. Wissend, dass sein „Paradiesvogel“ am Weg zum ersten Tourneesieg der Wikinger seit 16 Jahren (Anders Jacobsen) nicht nur beim Start in den Tag die richtige Wahl treffen wird. Stöckl sieht sich auf den letzten Metern bzw. Sprüngen zum Sieg als Begleiter, der nicht mehr groß eingreifen muss.