Schüsse in Kaserne: Grundwehrdiener tot, Ermittlungen gegen Vorgesetzten

Ein 20-jähriger Wachsoldat soll seinen Vorgesetzten in der Flugfeldkaserne in Wiener Neustadt attackiert haben. Beim darauf folgenden Gerangel habe der 54-Jährige tödliche Schüsse abgegeben. Gegen den Unteroffizier wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Mordverdachts eingeleitet.

Wiener Neustadt – In der Flugfeldkaserne in Wiener Neustadt ist Freitagfrüh ein 20-jähriger Wachsoldat aus Niederösterreich erschossen worden. Sein Vorgesetzter, ein 54-jähriger Unteroffizier aus dem Burgenland, wurde verletzt und ambulant im Spital behandelt. Zu den Schüssen soll es um 6.55 Uhr im Zuge eines Gerangels gekommen sein, bei dem der Grundwehrdiener tödlich getroffen worden sei, berichtete Bundesheersprecher Michael Bauer am Nachmittag. Das Landeskriminalamt ermittelt.