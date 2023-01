„Tage voller Zorn“ von Tuomas Oskari: Auf „r > g“ folgt die Revolution

In dieses dystopische Setting platziert der finnische Politik- und Wirtschaftsjournalist Tuomas Oskari seinen Roman „Tage voller Zorn“, dem er die Überlegungen des Wirtschaftswissenschaftlers Thomas Piketty zugrunde legt: „r > g“ lautet die verkürzte Formel, auf die er die Schieflage der Welt herunterbricht. Wenn die Rendite (r) des Kapitals größer ist als das Wachstum (g = Growth) der Wirtschaft, an dem alle teilhaben können, dann führt dies zu jener Vermögenskonzentration in der Hand der Wenigen, die zum Nährboden für Revolutionen werden kann. Die Aufstellung der Konfliktparteien lässt sich in bald jedes Land übertragen. Finnland als Ort der Handlung ist als überschaubare Volkswirtschaft aber besonders geeignet.