Wattener Freude über eine Aufholjagd und eine Geburt

Wattens – Nach verpatztem Saisonstart witterten die Wattener Pinguine in der „Ö Eishockey Liga“ zuletzt wieder Morgenluft. Angesichts von nur noch drei Punkten Rückstand auf Feldkirch (3.) erscheint der Play-off-Einzug wieder greifbar. Im Zuge eines Sieg-Hattricks hatten die Pinguine unlängst auch mit einem 4:0-Sieg in Kufstein für Aufsehen gesorgt. Heute (19.30 Uhr) kommt es in Wattens zur großen Derby-Revanche.