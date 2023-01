Herzogs Medaillenjagd am Ort der schönen Erinnerungen

Hamar – Nichts wie hin – so lautete wohl das Motto von Tirols Eisschnelllauf-Ass Vanessa Herzog. Die Sprint-Rakete reiste bereits am Silvestertag nach Norwegen. In Hamar geht von heute bis Sonntag die Mehrkampf-EM über die Eisfläche. Hamar? Da war doch etwas? Richtig. Vor einem Jahr hatte die 27-jährige Wahl-Kärnterin dort mit Bronze Österreichs erste Medaille bei einer Sprint-Vierkampf-WM eingefahren.