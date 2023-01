Nach Tod von Benedikt XVI.: Schwelende Konflikte könnten laut Experte jetzt aufleben

Vatikanstadt – Mit dem Tod von Benedikt XVI. könnten bisher schwelende Konflikte zwischen Konservativen und Veränderern in der Kirche jetzt offen ausbrechen. Diese Einschätzung hat der Vatikan-Experte Ludwig Ring-Eifel im Interview mit der ORF-ZiB2 am Donnerstagabend geäußert. Zwischen dem emeritierten und dem amtierenden Papst habe ein gute persönliche und spirituelle Ebene bestanden habe, die Franziskus letztlich eher genützt habe.

Benedikt XVI. habe in den letzten zehn Jahren den Kurs von Franziskus nie frontal angegriffen, führte Ring-Eifel weiter aus. Daher habe es so etwas wie ein „Stillhalteabkommen" zwischen den Kirchenflügeln gegeben. Der sehr weitgehende Reformwille von Franziskus, der dazu eine Synode einberufen hat und wo es um mehr Mitbestimmung von Laien in der Kirche gehe, „das geht den Konservativen sehr gegen den Strich". Es werde sich dort in der nächsten Zeit „mehr Spannung aufbauen" und in dieser Situation habe Franziskus den alten Papst als Unterstützung nicht mehr an seiner Seite.