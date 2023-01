Gerade noch gerettet: Polizisten fanden 56-Jährigen reglos in seinem Haus

Schwanenstadt – Am Donnerstag haben zwei Polizisten aus Schwanenstadt einem 56-Jährigen vermutlich das Leben gerettet. Alarmiert von einem Familienmitglied fanden die Beamten den Mann röchelnd in seiner Wohnung in der Gemeinde Oberndorf bei Schwanenstadt. Nach der Erstversorgung durch den umgehend verständigten Notarzt brachte die Rettung den Patienten ins Klinikum Vöcklabruck.