Gewalt, Sex, Drogen, Verrat: Was bisher aus Prinz Harrys Biografie bekannt ist – und wie der Boulevard tobt

Prinz Harrys Autobiografie sollte erst in fünf Tagen erscheinen – doch in Spanien stand sie schon zum Verkauf. Britische Medien schlachten sie nun aus. Was steht drin? Und wie wird der Palast auf die schweren Vorwürfe und Enthüllungen reagieren?

London – Gewalt, Sex, Drogen, Verrat: In seiner Autobiografie „Spare" hat Prinz Harry (38) Einblicke in das Leben und die Auseinandersetzungen der britischen Royals gegeben, wie sie bislang unvorstellbar waren. Das Buch sollte eigentlich erst am 10. Jänner veröffentlicht werden, doch es gelangte bereits am Donnerstag versehentlich in Spanien in den Buchhandel. Seitdem bahnen sich die brisanten Details ihren Weg in die Öffentlichkeit und lassen den Briten die Kinnlade herunterfallen.

Ein Exemplar der spanischen Fassung von Prinz Harrys Autobiografie. Sky News berichtete, die Bücher seien in den Auslagen einer großen Buchhandelskette in Spanien verfügbar gewesen „und dann hastig entfernt worden, nachdem der Fehler auffiel". © OSCAR DEL POZO

Schon wird gewarnt, Harry könne das britische Königshaus entzaubern und damit die gesamte Monarchie ins Wanken bringen. „Diese Institution kann nur mit Geheimnissen und fast vollständigem Schweigen funktionieren", sagte der Kolumnist und Fernsehjournalist Steve Richards dem Sender Sky News am Donnerstagabend.

Weitere Pressestimmen lesen Sie am Ende des Artikels. Denn mehrere britische Medien haben sich eigenen Angaben zufolge noch rechtzeitig ein Exemplar besorgt und zitieren nun ausführlich daraus. Der Guardian hatte bereits am Donnerstagmorgen berichtet, dass Harry in dem Buch einen Kampf zwischen den zwei Brüdern schildert, in dem William ihn zu Boden gestoßen und verletzt haben soll. Doch was steht noch in dem Buch?

➤ Die brisantesten Eckpunkte und Vorwürfe:

