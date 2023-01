Skidiebstahl in Etappen in Ischgl: 27-Jährige ausgeforscht

Ischgl – Nach einem Skidiebstahl in Ischgl konnte eine 27-jährige Französin als Diebin ausgeforscht werden, wie die Polizei am Dreikönigstag mitteilte. Bereits zu Silvester hatten unbekannte Täter gegen 2 Uhr früh ein Skischloss von einem Paar Alpinskier abgetreten. Zunächst wurden die Skier aber am Ständer zurückgelassen.