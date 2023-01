Zwei Betrunkene binnen 24 Stunden an derselben Stelle in Westendorf verunfallt

Westendorf – Von gleich zwei Verkehrsunfällen unter erheblichem Alkoholeinfluss binnen 24 Stunden an der der selben Stelle in Westendorf berichtet die Polizei am Freitag. Zum ersten Unfall kam es demnach am späten Mittwochabend: Ein 20-Jähriger kam mit einem Leihauto bei der Stocker-Marter-Kapelle von der Windauer Straße ab. Der Wagen kam auf der Beifahrerseite liegend auf einer Böschung zum Stillstand. Dabei wurden eine Laterne, eine Parkbank sowie diverse Straßeneinrichtungen beschädigt. Der Lenker und sein Beifahrer blieben unverletzt. Ein Alkotest ergab bei dem 20-Jährigen einen Wert von mehr als 1,2 Promille.