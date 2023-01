Alkolenker prallte in Fieberbrunn gegen Brücke

Fieberbrunn – Ein betrunkener 60-Jähriger hat am Dreikönigstag in den frühen Morgenstunden in Fieberbrunn sein Auto zu Schrott gefahren. Der Mann kam laut Polizei gegen 5.15 Uhr bei der Fahrt Richtung Hochfilzen rechts von der B 164 ab und prallte frontal gegen ein Brückengeländer. Der Mann blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden.