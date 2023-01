„Nacktspringer" Granerud setzte sich die Tournee-Krone auf

Bischofshofen - Mit seiner ruhigen, gelassenen Art ist Halvor Egner Granerud erstmals zum Sieg bei der Vierschanzentournee geflogen. Nichts brachte den Norweger heuer aus der Fassung, nach zwei Siegen zum Tournee-Auftakt, einem zweiten Platz auf dem berüchtigten Bergisel und einem weiteren Erfolg in Bischofshofen durfte der 26-Jährige endlich den goldenen Adler in den Nachthimmel strecken. In der Vergangenheit war Granerud allerdings nicht immer so zurückhaltend und besonnen wie dieser Tage.

Entgeltliche Einschaltung

Entgeltliche Einschaltung

Erstmals für Schlagzeilen sorgte Granerud als Jugendlicher. Damals, vor etwa zehn Jahren, sprang er splitternackt von einer 60-m-Schanze in Oslo, ließ sich dabei filmen und wurde in der Heimat als "Nakenhopperen", der nackte Skispringer, bekannt. Die Idee soll bei einem Grillfest mit Freunden entstanden sein. Ähnliche Stunts sind in Zukunft aber auszuschließen. Vor zwei Jahren fehlte Granerud unterdessen die nötige Gelassenheit zum Tourneesieg. Als Topfavorit stürzte er in Innsbruck ab, stichelte daraufhin gegen seine polnischen Konkurrenten und war merklich abgelenkt.

🎥 VIDEO I Granerud als Nacktspringer

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von YouTube (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Ganz anders präsentierte sich Granerud um den Jahreswechsel 2023. Das Erfolgsgeheimnis des Norwegers? "Eine Kombination aus Material, Technik und mentaler Einstellung", sagt sein österreichischer Cheftrainer Alexander Stöckl. Er habe mit einem Psychologen gesprochen, um bestmöglich einen Wettkampf ohne Stress durchzuführen. "Ich schlafe derzeit sehr gut", hatte Granerud vor der Entscheidung in Bischofshofen betont. Vor Weihnachten änderte er noch Kleinigkeiten im technischen Bereich, auch das vom Team bereitgestellte Material sowie das ganze Set-up funktioniere laut Stöckl super.

Auf den Schanzen sticht Granerud mit einem einzigartigen Flugstil heraus, der Norweger landet in Flugrichtung rechts fast immer beinahe in der Bande. "Er sitzt ein bissl einseitig in der Anfahrtsposition und rotiert auf die andere Seite. Er hat eine schiefe Hüfte, alles ist ein bissl gedreht", erklärt Stöckl. "Ganz wegbringen werden wir es nicht. Aber wenn es auf dem geringen Niveau bleibt, sind wir froh." Seitenwind von links sorgte am Mittwoch auf dem Bergisel für zusätzliche Brisanz.

Entgeltliche Einschaltung

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Twitter (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

Granerud, dessen Spitznamen "McScalli", "Skallz" und "Grandex" eher an einen DJ erinnern, lieferte beim traditionellen Schanzen-Spektakel zum Jahreswechsel jedenfalls eine Show ab. Auch Weltmeister Stefan Kraft zollt ihm Respekt. "Man sieht, dass er die ersten 30 Meter eigentlich nicht anders springt. Dann hat er viel Druck am Ski und springt geradeaus. Ab 40, 50 Metern ist er eine Klasse für sich", sagte der Salzburger. Nach dem Gesamtweltcupsieg 2020/21 erweiterte Granerud seine Trophäensammlung, und beendete eine schier ewige norwegische Durststrecke.

Eine spezielle Belohnung für den ersten Tourneesieg seit 16 Jahren gibt es in der Heimat aber nicht. "In Norwegen kriegst du gar nix, wenn du was gewinnst. Da kriegst du einen Schulterklopfer", erzählt Stöckl. Aber: "Die Ehre ist eh mehr wert als alles, was du bekommst. Die Tournee zu gewinnen ist eines der größten Dinge, die es gibt." Granerud durfte sich für den Tourneesieg aber über ein Preisgeld von 100.000 Schweizer Franken (101.636 Euro) freuen. Zuhause wird er ausgiebig mit seiner Freundin Karoline feiern, in Trondheim kauften sich die beiden kürzlich ein gemeinsames Haus.

Dort verbringt Granerud viel Zeit in den umliegenden Wäldern, als Jugendlicher verfolgte er lange die Leidenschaft Orientierungslauf. Stolz über Graneruds Erfolge wäre wohl auch sein 1990 verstorbener Urgroßvater Thorbjörn Egner. Der Kinderbuchautor ist der Erfinder der Zahnputztrolle "Karius und Baktus", sein Urenkerl fügte indes seinem Skisprung-Märchen ein weiteres Kapitel hinzu.

5 x 1 Cookit Küchenmaschine von Bosch zu gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent