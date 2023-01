Wieder zahlreiche Skiunfälle mit Schwerverletzten auf Tirols Pisten

Die Serie an schweren Freizeitunfällen auf Skipisten fand auch am Feiertag kein Ende. Alleine in Sölden gab es drei Schwerverletzte.

Der Dreikönigstag wurde in Tirol erneut von zahlreichen Freizeitunfällen mit mehreren Schwerverletzten überschattet. Gleich drei Skiunfälle mit Schwerverletzten wurden etwa aus Sölden gemeldet. Im Rahmen eines Skikurses verlor ein Siebenjähriger auf der blaue Piste am Giggijoch die Kontrolle und raste – immer schneller werdend und fast an den Ski-Enden sitzend – unkontrolliert Richtung Tal. Das Kind prallte schließlich mit hoher Geschwindigkeit gegen eine gepolsterte Liftstütze und erlitt schwere Verletzungen. Der Bub wurde vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen.

Ebenfalls schwer verletzt wurde eine 44-jährige Deutsche bei einem Zusammenprall mit einem 13-Jährigen am Giggijoch. Die Frau wurde vom Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen, das Kind blieb unverletzt. Eine 54-jährige Deutsche prallte am Tiefenbachferner mit einem Unbekannten zusammen, stürzte und wurde mit schweren Verletzungen in die Medalp nach Mils geflogen.

Im Kühtai ein 19-jähriger Deutscher beim Versuch, einen Skifahrer zu überholen, und verletzte sich schwer an der Schulter.

Schwer verletzt wurde auch ein 77-jähriger Österreicher im Skigebiet Bergeralm in Steinach. Bei der Abfahrt „Nösslachjoch“ querte plötzlich eine unbekannte Skifahrerin vor dem 77-Jährigen die Piste, wodurch dieser zu Sturz kam und sich schwer verletzte. Die Frau – ca. 45 Jahre alt, bekleidet mit einer roten Skihose, einer rosa Skijacke und einem dunklen Helm – fuhr ohne anzuhalten weiter. ZeugInnen des Unfalls werden ersucht, sich mit der PI Steinach (Tel. 059133 / 7125) in Verbindung zu setzen.

Am Hintertuxer Gletscher verlor ein Elfjähriger die Kontrolle über seine Skier, durchbrach das Absperrnetz einer Skischule und kollidierte mit zwei Kindern (12 und 7 Jahre) und einer 45-Jährigen. Der Elfjährige wurde mit Wirbelsäulenverletzungen in die Klinik geflogen, die restlichen Beteiligten wurden leicht verletzt.

Ebenfalls in Tux kollidierte ein 17-jähriger mit einem 42-jährigen Deutschen, Letzterer wurde schwer im Gesicht verletzt und in die Klinik geflogen. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt.

Bei einer Kollision mit einem 21-Jährigen in Aschau im Zillertal wurde eine 45-Jährige gegen die nahegelegene Skigebiets-Panoramatafel geschleudert und schwer verletzt. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Schwaz geflogen. Der 21-Jährige kam ebenso zu Sturz, blieb jedoch unverletzt.

Eine neunjährige Niederländerin wurde in Lermoos von einem Snowboarder (39) erfasst. Das Kind wurde am Kopf verletzt und verlor zwei Schneidezähne. Das Mädchen wurde in die Klinik geflogen.