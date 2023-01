Streit eines Paars in St. Johann endete für Mann im Krankenhaus

St. Johann in Tirol – In einer Wohnung in St. Johann kam es am Donnerstag in den frühen Morgenstunden nach laut Polizei „übermäßigem Alkoholkonsum“ zu einem heftigen Streit zwischen einer 31-Jährigen und ihrem gleichaltrigen Lebensgefährten. Der Streit eskalierte und mündete in körperliche Angriffe: Der Mann trat und würgte die Frau, woraufhin diese ihm eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben dürfte. Der Mann wurde schwer, die Frau unbestimmten Grades verletzt. Der 31-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Anzeigen folgen. (TT.com)