Zwei Rodlerinnen in Sölden an selber Stelle schwer verletzt

Sölden, Kals – Zwei Frauen sind am Dreikönigstag beim Rodeln in Sölden an ein und derselben Stelle schwer verunfallt. Zunächst fuhr eine 46-jährige Einheimische gegen 10.30 Uhr über die Rodelbahn Gaislachkogel ab. In einer Rechtskehre im unteren Bereich der Rodelbahn konnte die Frau wohl nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte gegen eine Absturzsicherung. Sie wurde schwer verletzt, von der Pistenrettung erstversorgt und anschließend vom Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen.