Mann wollte Frau und Kleinkind retten: Drei Schwerverletzte bei Rodelunfall

Kals am Großglockner – Für eine junge Familie endete ein Rodelausflug in Kals am Freitag im Krankenhaus. Die 28-jährige Mutter fuhr laut Polizei mit dem zweijährigen Kind am Schoß über den Ski- bzw. Rodelweg ab, der 31-jährige Vater begleitete die beiden mit Skiern.