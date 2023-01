1:5-Niederlage in Bozen: Die Füchse behagen den Haien nicht

Bozen – Nach fünf Siegen in Serie wollten die Innsbrucker Haie auch gegen Bozen endlich einmal voll anschreiben. Der Wunsch blieb in der Eiswelle aber Vater des Gedankens, weil die Truppe von Mitch O’Keefe vieles aus den vorangegangenen Partien vermissen ließ.

Die Hausherren gingen durch Halmo früh mit 1:0 in Front, die Gäste taten sich im ersten Drittel schwer, Chancen zu kreieren. Corey Mackin klopfte noch am ehesten an, ansonsten rettete eine Großtat von HCI-Goalie Tom McCollum sowie ein Bozner Aluminium-Treffer die Gäste vor dem 0:2.