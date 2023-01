Soldat im Kosovo verwundet Serben

Im Kosovo hat ein Soldat außerhalb seiner Dienstzeit zwei Serben mit Schüssen verwundet und damit Sorgen vor einem Wiederaufflammen der ethnischen Konflikte ausgelöst. "Ich verurteile auf das Schärfste den Angriff auf zwei Bürger des Kosovo", erklärte Ministerpräsident Albin Kurti am Freitagabend. Er sei tief besorgt über die Verwundungen der Opfer. Der 33 Jahre alte Soldat sei festgenommen worden.

Nach Angaben der serbischen Regierung trugen die beiden Cousins einen Eichenstamm, der traditionell von serbisch-orthodoxen Christen zum orthodoxen Weihnachtsfest am 7. Jänner geschlagen wird. Die serbische Regierung sprach von einem "Mordversuch".

Im mehrheitlich 1,8-Millionen-Einwohner-Land Kosovo mit mehrheitlich albanischer Bevölkerung leben rund 100.000 Serben, davon die Hälfte im Norden. Die meisten dieser rund 50.000 Serben weigern sich seit Jahren, die Regierung in Pristina und den Kosovo als Staat anzuerkennen.

Auch Serbien erkennt wie die fünf EU-Länder Spanien, Slowakei, Rumänien, Griechenland und Zypern die Unabhängigkeit der Region nicht an und bezeichnet den Kosovo bis heute als autonome Provinz Serbiens und abtrünniges serbisches Gebiet. Belgrad bestärkt die Mitglieder der serbischen Minderheit im Norden des Kosovo zudem in ihren Versuchen, sich der Autorität der Regierung in Pristina zu widersetzen.