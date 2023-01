Bayern hofft bei Transit auf Neuanfang mit Tirol

Innsbruck, München – Für Tage mit Blockabfertigung in Tirol setzt Bayern auch 2023 auf Lkw-Straßensperren. „Die Sperren auf den Straßen jenseits der Autobahn für den Transit-Schwerlastverkehr und die Kontrolle durch die Polizei haben sich bewährt“, sagt der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) gegenüber der dpa. „Wir halten deswegen an den Tagen mit Blockabfertigung fest, um die Menschen im Inntal vom Lkw-Ausweichverkehr zu entlasten.“ Am Montag beschränkt Tirol zum ersten Mal in diesem Jahr die Einreise von Lastwagen aus Deutschland auf der Inntalautobahn. Maximal 300 Lkw dürfen dann den Checkpoint an der deutsch-österreichischen Grenze passieren – was auf deutscher Seite regelmäßig zu kilometerlangen Staus führt.