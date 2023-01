Kanadierin Grenier führt überraschend im Kranjska-Gora-Riesentorlauf

Mit 0,04 Sekunden Vorsprung auf Lara Gut setzte sich Valerie Grenier im ersten Durchgang beim Riesentorlauf in Kranjska Gora durch. Die ÖSV-Läuferinnen enttäuschten. Shiffrin landete auf Platz fünf.

Kranjska Gora – Die Kanadierin Valerie Grenier hat im ersten Durchgang des Riesentorlaufs in Kranjska Gora die Favoritinnen distanziert. Die 26-Jährige setzte sich am Samstag auf dem Podkoren mit 0,04 Sekunden Vorsprung auf die Schweizerin Lara Gut-Behrami an die Spitze. Grenier ist im alpinen Ski-Weltcup bisher noch nie auf das Stockerl gefahren, war aber zuletzt im zweiten Durchgang auf dem Semmering die Schnellste.