Heute erstes Heimspiel 2023: Hypos Volleyballer wollen den „Flow“ mitnehmen

Was den Kader der Dunkelblauen betrifft, sind alle bis auf Niklas Kronthaler mit an Bord. Der Außenangreifer trainiert zwar nach seiner Bänderverletzung bereits wieder, steht aber noch nicht bei 100 Prozent. Chrtiansky: „Es sieht bei Niklas gut aus, er hat auch schon einige Angriffe machen können, aber es dauert noch etwas.“ Das Ziel des Nationalteam-Spielers wäre das Aich/Dob-Duell in der kommenden Woche.