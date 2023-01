Ski Alpin live! So steht es im zweiten Durchgang beim RTL der Herren in Adelboden

Der Schweizer Lokalmatador Marco Odermatt, der seinen Vorjahressieg wiederholen will, ist im ersten Durchgang seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Manuel Feller wurde mit 1,31 Sekunden Rückstand Fünfter. Mit dem TT.com-Ticker seid ihr wieder live dabei!

Adelboden – Marco Odermatt greift nach seinem zweiten Sieg auf dem legendären Chuenisbärgli in Adelboden. Der Ski-Weltcup-Gesamtsieger der Vorsaison liegt nach dem ersten Riesentorlauf-Durchgang am Samstag mit 0,32 Sekunden Vorsprung auf den Norweger Henrik Kristoffersen voran. Als Dritter ist Odermatts Schweizer Landsmann Loic Meillard (+0,49) noch in Schlagdistanz. Manuel Feller bekam als bester Österreicher auf Platz fünf 1,31 Sek. aufgebrummt.