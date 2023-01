ÖRV-Ruderer bei Trainingsunfall in Italien gestorben

Sabaudia – Ein Athlet der österreichischen Ruder-Nationalmannschaft ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Sabaudia, 100 Kilometer südlich von Rom, tödlich verunglückt. Der Athlet wurde beim Radtraining in einen Verkehrsunfall verwickelt und erlag seinen Verletzungen, gab der österreichische Ruderverband (ÖRV) am Samstag bekannt.