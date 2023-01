Tirolerin Lisa Hauser in Pokljuka-Verfolgung Zehnte, Sieg an Elvira Öberg

Pokljuka – Biathletin Lisa Hauser ist in der Verfolgung über 10 Kilometer in Pokljuka in die Top Ten gelaufen. Die Tirolerin verbuchte am Samstag am Schießstand je einen Fehler liegend und stehend, machte gegenüber dem Sprint aber drei Plätze gut und lief auf Rang zehn. Die zweifache Saisonsiegerin hatte gut eine Minute Rückstand auf die Schwedin Elvira Öberg, die schon den Sprint gewonnen hatte.