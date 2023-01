Strafen fürs Nachpfeifen? Konsequenzen für „Catcalling“ gefordert

Innsbruck – Abends in Innsbruck: Am Heimweg von der Arbeit kommt eine Tirolerin zufällig an einer Gruppe von Männern vorbei. Plötzlich rufen sie ihr „Hey, Süße“ zu und machen Kussgeräusche. Derartige verbale sexuelle Belästigungen, von denen vor allem Frauen betroffen sind, bezeichnet man als „Catcalling“. Damit sind anzügliche Rufe, sexualisierende Sprüche und Hinterherpfeifen gemeint. Die Aktivistinnen und Aktivisten der „Catcalls of Innsbruck“ machen solche Vorkommnisse publik. Betroffene können Vorfälle melden, anschließend werden diese mit Kreide am Ort des Geschehens festgehalten.