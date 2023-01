Kurioser Einsatz in der Axamer Lizum: Heli musste von Heli „abgeschleppt" werden

Axams – Die Axamer Lizum war am Samstag Schauplatz eines spektakulären Rettungseinsatzes – sogar ein Helikopter musste ausrücken. Der „Patient": Ein anderer Heli. Wegen eines technischen Defekts, der bei einem Einsatz am Freitag aufgetreten war, konnte dieser nicht mehr weiterfliegen. Also musste er geborgen werden – und zwar aus der Luft.