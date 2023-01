In Innsbruck vermisster 37-Jähriger in Niederösterreich aufgetaucht

Innsbruck – Ein seit Anfang Jänner in Innsbruck abgängiger 37-Jähriger ist wieder aufgetaucht. Der Ukrainer wurde im Zuge eines Einsatzes in Niederösterreich angehalten, berichtet die Polizei am Freitag. Der Mann wurde in ärztliche Betreuung übergeben. Wo sich der Abgängige in der Zwischenzeit aufgehalten hat, ist demnach unklar.