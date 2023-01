Zeugenaufrufe nach Skiunfällen in Rohrberg und Schlick

Rohrberg, Telfes – Nach zwei Skiunfällen mit Verletzten am Samstag in Rohrberg und im Skigebiet Schlick 2000 bittet die Polizei um Hinweise auf Beteiligte. In Rohrberg kam gegen 11.20 Uhr ein 26-jähriger Skifahrer zu Sturz, nachdem ihm oberhalb der Talstation Kapauns ein anderer Skifahrer vorne über die Skier gefahren war. Der Deutsche zog sich eine schwere Schulterverletzung zu. Mögliche ZeugInnen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zell unter Tel. 059133/7257 zu melden.