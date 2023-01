Einbrecher stahl Schmuck und Geld, während Bewohner zuhause waren

See – Während sich ein Ehepaar und dessen Nachbarin in der Küche aufhielten, hat ein Einbrecher sich in einem Wohnhaus in See bedient. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am vergangenen Mittwoch zwischen 15 und 22 Uhr. Der Unbekannte gelangte durch die unversperrte Eingangstüre in das Haus und stahl aus verschiedenen Räumen Schmuck und Bargeld im Wert von mehr als 10.000 Euro. Die 75-jährige Geschädigte, ihr Ehemann und eine Nachbarin bekamen davon nichts mit. Der Täter verließ das Haus durch die hintere Eingangstüre, die Fahndung verlief bisher negativ.