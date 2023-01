Zwei weitere Hinrichtungen im Iran sorgen für Entsetzen

Die Männer im Alter von 20 bzw. 22 Jahren wurden für den Tod eines Sicherheitsbeamten verantwortlich gemacht. Unterdessen hat die Führung in Teheran den Polizeichef des Landes entlassen.

Teheran/Brüssel – Im Iran sind zwei weitere Demonstranten hingerichtet worden. Die iranische Justizbehörde gab am Samstag bekannt, dass zwei Männer in der Früh gehängt worden seien. Sie sollen während der systemkritischen Proteste im November für den Tod eines Angehörigen der Sicherheitskräfte verantwortlich gewesen sein, so die Justiz auf ihrem Webportal Mizan. Unterdessen hat die Führung in Teheran den Polizeichef des Landes entlassen.

Entgeltliche Einschaltung

Entgeltliche Einschaltung

Die Absetzung von Hussein Ashtari erfolgte am Samstag durch Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Khamenei, wie die Nachrichtenagentur Isna berichtete. Ein Grund für den Wechsel an der Spitze der Polizei wurde nicht genannt.

Die Zahl der hingerichteten Demonstranten im Zuge der mehr als dreimonatigen systemkritischen Proteste ist mittlerweile auf vier gestiegen. Der 22-jährige Mohammed-Mehdi Karami und der 20-jährige Seyyed-Mohammed Hosseini seien "die Haupttäter des Verbrechens, das zum ungerechten Martyrium von Ruhollah Ajamian geführt hat", meldete die staatliche die Nachrichtenagentur IRNA unter Berufung auf die Justiz. Nach Angaben der Justizbehörde hatten die beiden Männer vor Gericht zugegeben, bei Protesten in Karaj, einem Vorort der Hauptstadt Teheran, den angeblich unbewaffneten Sicherheitsbeamten mit einem Messer erstochen zu haben. Das Gnadengesuch der beiden Angeklagten wurde dem Mizan-Bericht zufolge vom obersten Gerichtshof abgelehnt und das Todesurteil bestätigt.

📽️ Video | Schock über zwei weitere Hinrichtungen in Iran

Entgeltliche Einschaltung

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von YouTube (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Wegen des Todes von Ajamian, eines Mitglieds der Basij-Miliz, wurden drei weitere Menschen zum Tode verurteilt. Elf Angeklagte erhielten Haftstrafen. Die Miliz ist eine paramilitärische Freiwilligen-Einheit und den mächtigen Revolutionsgarden zugeteilt. Sie spielt bei dem massiven Vorgehen gegen Demonstrantinnen und Demonstranten eine wichtige Rolle.

Hinrichtungen sorgen für Entsetzen

Im Zuge der landesweiten Proteste waren im Dezember bereits der Rap-Musiker Mohsen S. und Majid Reza R. wegen angeblichen Mordes und versuchten Mordes an zwei Basij-Mitgliedern hingerichtet worden. Die Hinrichtungen sorgten im In- und Ausland für Entsetzen. Die EU beschloss daraufhin auch wegen der schweren Menschenrechtsverletzungen weitere Sanktionen gegen den Iran.

Die Sanktionen haben laut Experten die bereits akute Wirtschaftskrise noch weiter verschärft. Die nationale Währung Rial hat nach den Protesten über 25 Prozent an Wert verloren. Angesichts der Entwicklungen im Land ist kein Ende der Finanzkrise in Sicht. Einige Beobachter befürchten gar einen Wirtschaftskollaps in dem ölreichen Land.

5 x 1 Cookit Küchenmaschine von Bosch zu gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

EU und USA verurteilen Hinrichtungen

Die EU äußerte sich entsetzt über die Hinrichtung der beiden Männer. "Die Europäische Union appelliert erneut an die iranischen Behörden, die scharf zu verurteilende Praxis der Verhängung und Vollstreckung von Todesurteilen gegen Demonstranten unverzüglich einzustellen", betonte ein Sprecher von EU-Außenbeauftragtem Josep Borrell. Die EU appelliert ferner an die Behörden, die jüngsten Todesurteile, die im Zusammenhang mit den anhaltenden Protesten bereits verhängt wurden, unverzüglich aufzuheben und allen Inhaftierten ein ordnungsgemäßes Verfahren zu gewähren.

"Aufs Schärfste" verurteilten auch die USA die Hinrichtungen. Das Außenministerium in Washington sprach am Samstag von "Scheinprozessen" gegen die beiden hingerichteten Männer. "Diese Hinrichtungen sind ein wesentlicher Bestandteil der Bemühungen des Regimes, die Proteste zu unterdrücken", schrieb Ministeriumssprecher Ned Price im Onlinedienst Twitter.

Die Präsidentin des Europaparlaments, Roberta Metsola, rief am Samstag zu einer stärkeren Unterstützung der Demonstranten im Iran auf – und zu einer schärferen Verurteilung des Vorgehens der iranischen Führung. Man müsse "aufstehen" und den Frauen und Männern beistehen, die im Iran für Leben und Freiheit auf die Straße gingen, sagte Metsola auf einer CSU-Landesgruppenklausur im Kloster Seeon in Oberbayern. Das seien Dinge, die man in Europa als gegeben hinnehme. "Aber es ist unsere Aufgabe als Union, diese weltweit immer wieder zu verteidigen, zu unterstützen und einzufordern." CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt fügte hinzu, man sei sich einig, dass es Sanktionen gegenüber den Revolutionsgarden brauche.

Amnesty International erklärte, im Falle Karamis, eines Karate-Champions, habe sich das Gericht auf erzwungene Geständnisse gestützt. Hosseinis Anwalt Ali Sharifsadeh Ardakani schrieb Mitte Dezember in einem Tweet, sein Mandant sei schwer gefoltert worden. Er sei an Händen und Füßen gefesselt und geschlagen worden; man habe gegen seinen Kopf getreten, bis er ohnmächtig geworden sei. Zudem sei er an verschiedenen Körperteilen Elektroschocks ausgesetzt gewesen. Die iranischen Behörden bestreiten, dass Geständnisse unter Folter erpresst werden.

Schätzungen gehen von bisher mehr als 500 Toten aus

Nach jüngsten Schätzungen der in den USA ansässigen Organisation Human Rights Activists News Agency (HRANA) sind bei den Protesten bereits mehr als 500 Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen 70 Minderjährige sowie knapp 70 Polizei- und Sicherheitskräfte. Mehr als 19.000 Demonstranten seien verhaftet worden.

Über die Zahl der zum Tode verurteilten Verhafteten gibt es widersprüchliche Informationen, da bei einigen das Todesurteil in Berufungsgerichten aufgehoben wurde. Die Rede ist von 20 Demonstranten, die auf der Todesliste der Justiz stehen sollen. Die iranische Führung hat diese und ähnliche Angaben bisher weder bestätigt noch dementiert.