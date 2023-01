Zug erfasst Fahrrad in Steiermark: 55-Jähriger unverletzt

Mit dem Schrecken davon gekommen ist am Samstagnachmittag ein 55-jähriger Radfahrer aus dem Bezirk Liezen in der Steiermark bei einem Zugunfall bei Kammern im Liesingtal. Wie die Polizei am Abend mitteilte, wollte der Betroffene eine Bahnlinie queren. Dabei erfasste ein Intercity das Fahrrad und schleuderte es zur Seite. Der Mann hatte davor bereits die Geleise verlassen und blieb somit unverletzt.