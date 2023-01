Ein lautstarkes „Ja!“ zur Nassereither Fasnacht

Nassereith – Es war ein inbrünstiger Ruf, der keine Zweifel offen ließ. Als am Abend des Dreikönigstags die Frage, ob man am 12. Februar in die Fasnacht gehen wolle, von rund 400 Nassereither Männern im Gemeindesaal mit einem lauten „Ja!“ beantwortet wurde, war das Spektakel offiziell eröffnet. Für viele ein Grund zum Aufatmen, denn das Nassereither Schellerlaufen als immaterielles Unesco-Kulturerbe – wo der Frühling in Gestalt eines Bären über den Winter siegt – ließ Corona-bedingt ein viertes Jahr auf sich warten.