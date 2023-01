Tirols Schwimmbäder sind bestens besucht

Innsbruck, Telfes – Besonders die Schwimmbäder profitieren derzeit vom Schneemangel, weil auch die Tiroler Familien in den Ferien nach möglichen Unternehmungen suchen. „Es ist sehr viel los bei uns, vor allem am Nachmittag“, heißt es aus dem Stubay in Telfes im Stubaital. Einheimische und Touristen suchen nach Alternativen zum Skifahren, „weil die Pisten besonders am Nachmittag abgefahren sind“. Dass es jüngst zu tödlichen Unfällen auf den Pisten gekommen ist, „steckt dazu auch in den Köpfen“, sagt man im Stubay.