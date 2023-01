Großer Andrang beim Vinzibus: Niemand soll hungrig bleiben

Die Anzahl der Bedürftigen hat zugenommen, der Vinzibus verteilt fast 25 Prozent mehr Essen. Für viele ist es die einzige warme Mahlzeit am Tag.

Robert kommt regelmäßig mit Hündin „Princess“ in die Wolfgangstube.

Das Projekt Vinzibus der Vinzenzgemeinschaft war 2004 ins Leben gerufen worden, um Obdachlose zu unterstützen. Die Hilfe wurde inzwischen aber ausgeweitet auf alle Bedürftige, „niemand wird weggeschickt“, so Bachor. Manche kommen nicht selbst, oft sind es Freunde oder Bekannte, die Speisen abholen und zu ihnen bringen. „Auf Hilfe angewiesen zu sein, ist oft mit Scham verbunden.“ An einem der drei Innsbrucker Standorte – neben der Wolfgangstube macht der Vinzibus auch jeden Abend vor der St.-Paulus-Kirche und dem Parkhaus neben der Markthalle halt – tauchte auch öfters ein Kind auf, um Essen für seine Mutter mitzunehmen.

„Wir sind in Innsbruck dafür zuständig, dass am Abend niemand hungrig bleiben muss“, sagt Angelika Bachor – wie ihr Mann Markus eine der insgesamt 60 ehrenamtlichen Helfer des Vereins. „Bei manchen unserer Gäste hat man den Eindruck, es ist die einzige Mahlzeit am Tag.“