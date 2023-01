26-Jähriger im bayerischen Wettersteingebirge tödlich verunglückt

Grainau/Garmisch-Partenkirchen – Im bayerischen Wettersteingebirge nahe der Grenze zu Tirol ist am Samstag ein 26-Jähriger beim Bergsteigen auf dem Jubiläumsgrat tödlich verunglückt. Der Mann stürzte in steilem und felsigem Gelände etwa 350 Meter in die Tiefe, wie die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen am Abend mitteilte.