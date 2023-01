Halber Ruhestand für Brad Pitt: Die Gerüchteküche brodelt

Los Angeles – Hat Brad Pitt noch einen Plan B für sein Leben? Berichte über den Verkauf von Mehrheitsanteilen seiner erfolgreichen Produktionsfirma lassen zumindest darauf schließen. 60 Prozent der Firma „Plan B“, die der Schauspieler gemeinsam mit seiner Ex-Frau Jennifer Aniston gegründet hatte und deren alleiniger Eigentümer er nach der Scheidung war, sollen laut dem US-Sender CNBC an den französischen Medienkonzern Mediwan gegangen sein. Das US-Klatschportal Page Six beruft sich auf eine Quelle, laut der sich der Superstar entschieden hat, ein friedliches Leben zu wollen und deshalb beschloss, zumindest teilweise in den Ruhestand zu gehen.