Nächster Anlauf für die Haie, um den Brenner-Spuk zu beenden

Innsbruck – Nach dem 1:5 in Bozen, der dritten Niederlage gegen die Südtiroler im ebensovielten Duell, sind die Innsbrucker Haie heute (16 Uhr) in Bruneck gegen den HC Pustertal gefordert.

Die Reisen über den Brenner schmecken den Haien in letzter Zeit nicht. Denn neben den beiden Pleiten gegen Bozen (jeweils 1:5) fuhr man zuletzt auch nach den Partien gegen Asiago (1:3) und den HC Pustertal (3:8) mit leeren Händen nach Hause. Nur das erste Match bei Liganeuling Asiago (6:5 am 7. Oktober) konnten die Innsbrucker für sich verbuchen.

Im Spitzenspiel am Freitagabend boten nur die Bozner Füchse in der Eiswelle eine Topleistung, die Haie waren weit von der Form eines Seriensiegers und Leaders entfernt, wie auch Cheftrainer Mitch O’Keefe konstatierte: „Unser Auftritt war schon ein bisschen enttäuschend, weil wir vieles vermissen haben lassen, nicht unseren Stil gespielt und in den wichtigen Bereichen viel zu soft agiert haben. So kam dieses Ergebnis zustande“, sprach der 38-jährige Kanadier nicht lange um den heißen Brei herum. Im Wissen, dass es heute eine deutliche Leistungssteigerung bei den Pustertaler Wölfen braucht, um Zählbares mitnehmen zu können und den Brenner-Spuk zu beenden. (lex)