Hauser/Eder in Pokljuka im Single-Mixed auf Rang fünf

Pokljuka - Das österreichische Duo Lisa Hauser/Simon Eder ist am Schlusstag des Biathlon-Weltcups in Pokljuka in der Single-Mixed-Staffel auf Platz fünf gelaufen. Bei schwierigen Verhältnissen mit Wind und Regen blieben sie ohne Strafrunde, hatten mit zehn Nachladern aber beträchtlichen Rückstand auf die Podestplätze. Den Sieg sicherten sich Ingrid Landmark Tandrevold/Vetle Sjaastad Christiansen aus Norwegen, die überlegen vor Paaren aus Frankreich und der Schweiz gewannen.