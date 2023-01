Matrei am Brenner – Unbekannte brachen in der Nacht auf Sonntag in ein Geschäft in Matrei am Brenner ein und erbeuteten mehrere Hundert Euro Bargeld. Laut Polizei versuchten die Täter außerdem, in ein weiteres Geschäft sowie ein Hotel einzudringen. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. (TT.com)