Schnee kehrt nach Tirol zurück, richtiges Winterwetter bleibt aber weiter aus

Kalt- und Warmfronten geben sich diese Woche die Klinke in die Hand. Es schneit teils bis in die Täler, häufig bleibt es aber bei Plusgraden und einem Mix aus Sonne und Wolken.

Innsbruck – Wechselhaft und winterlicher dürfte die neue Woche in Tirol werden. Wie der Wetterdienst Ubimet berichtet, fällt vor allem in den Bergen mal wieder Schnee. Ein paar Flocken erreichen wohl auch die Täler, klassisches Winterwetter ist aber weiterhin nicht in Sicht.