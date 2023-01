Auswärtsgala mit Schönheitsfehler: Haie besiegten Pustertal mit 5:3

Die Innsbrucker Haie spielten in Bruneck beim HC Pustertal lange wie aus einem Guss, führten schon 5:0 und feierten letztlich mit 5:3 den 25. Saisonsieg! Bis aufs Finish war es die richtige Reaktion auf das 1:5 in Bozen.

Bruneck – Gleich vorweg: Die 1:5-Niederlage im Spitzenspiel in Bozen am Freitagabend war kein Wirkungstreffer für die Innsbrucker Haie. Denn nach den etwas nervösen Anfangsminuten am Brunecker Kronplatz gab der Tabellenführer vom Inn spätestens nach dem 1:0 (8.) durch Liga-Topscorer Brady Shaw den Takt vor, hatte nicht nur durch Jan Lattner (11./Kreuzlatte), sondern auch bei weiteren Großchancen noch vor der ersten Drittelsirene das 2:0 mehrmals auf der Schlägerschaufel.

Entgeltliche Einschaltung

Entgeltliche Einschaltung

Das Mitteldrittel war eine Machtdemonstration und wurde vor den mitgereisten HCI-Fans mit drei weiteren Toren durch Daniel Leavens (25.), Lukas Bär (30.) und Adam Helewka (40.) am Weg zur 4:0-Führung zelebriert.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Facebook (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

Nach dem 5:0 (51.) durch einen über Simon Bourque und Martin Ulmer herrlich herausgespielten weiteren Leavens-Treffer war der Deckel endgültig drauf. Das erste Shut-out in dieser Saison war einem Haie-Keeper – am Sonntag stand ein guter Rene Swette im Kasten – nicht vergönnt, weil sich im Finish mit Unkonzentriertheiten drei Gegentreffer in nur zwei Minuten einstellten.

„Wir haben sehr lange sehr gut gespielt und mit viel Verantwortungsbewusstsein. Wenn man 5:0 führt, kann so etwas passieren, auch wenn es natürlich nicht passieren sollte. Aber am Ende des Tages sind es drei Punkte und ich denke, dass wir eine starke Antwort auf das Bozen-Match gegeben haben“, atmete Cheftrainer Mitch O’Keefe an der Bande am Brunecker Kronplatz tief durch.

Entgeltliche Einschaltung