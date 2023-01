WK Kitzbühel sieht eine Trendumkehr bei Lehrlingen

Kitzbühel – Verhalten optimistisch blickt die Wirtschaftskammer beim traditionellen Neujahrsempfang im K3 in Kitzbühel in das Jahr 2023. Nach zwei Jahren Pause konnten sich die Unternehmer des Bezirks wieder treffen und es war auch der erste große Empfang des WK-Bezirks-Obmanns LA Peter Seiwald.

In seiner Ansprache gab er einen Ausblick auf die drei größten Herausforderungen für die Unternehmer im Bezirk Kitzbühel. Er konnte aber auch positives vermelden. „Bei den Lehrlingen haben wir die Trendumkehr geschafft. Es gibt wieder eine Zunahme bei den Lehrlingen im Bezirk, wir haben hier sogar die größte Steigerung in ganz Tirol“, freut sich Seiwald. So gab es ein Plus bei jungen Menschen, die einen Beruf erlernen wollen, von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr.