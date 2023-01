Zahl der Passagiere am Flughafen Memmingen im Steigflug

Der Flughafen Memmingen hat 2022 an der Zwei-Millionen-Passagiermarke gekratzt. Das Wachstum soll weitergehen.

Memmingen, Innsbruck – Flugscham, weit gefehlt. Greta Thunberg würde im Allgäu nicht glücklich werden. Der Flughafen Memmingen meldet für 2022 neue Rekorde und will 2023 gleich noch einmal eins drauflegen. Der auch von Tirolern gern genutzte Billigflieger-Regionalairport war noch vor wenigen Jahren vergleichbar mit Innsbruck, was die Passagierzahlen betrifft. Nun ist er längst mehr als doppelt so groß.