Vier Verletzte bei Amoklauf in Linz: Mann (41) stach auf seine Frau ein und stahl Gewehr eines Polizisten

Amokalarm in der oberösterreichischen Hauptstadt: Erst sticht ein 41-Jähriger seine Lebensgefährtin mit einem Messer nieder, dann verletzte er einen ihrer Arbeitskollegen. Auf seiner Flucht fuhr der Iraker zwei Polizisten nieder und stahl einem Beamten sein Sturmgewehr. Erst nach mehreren Stunden wurde er festgenommen.

Linz – Heftige Szenen haben sich am Montag in Linz abgespielt, der Ablauf der Tat kommt einem Amoklauf gleich. Gegen einen 41-jährigen Iraker wird nun wegen versuchten Mordes ermittelt. Bis zur dramatischen Festnahme mit Schussabgaben zur Mittagszeit zog ein 41-Jähriger eine Spur mit mehreren Verletzten und Autounfällen von Linz nach Leonding.

Was war passiert? Mit einem Messer soll der 41-Jährige gegen sieben Uhr in der gemeinsamen Wohnung auf seine Lebensgefährtin (42) eingestochen haben. Ihre elfjährige Tochter soll sich zum Tatzeitpunkt ebenfalls dort befunden haben. Die Frau konnte noch selbst die Polizei verständigen und wurde mit schweren Verletzungen im Bauchraum ins Spital gebracht. Sie sei außer Lebensgefahr.

In diesem Haus kam es zur Messerattacke auf die 42-Jährige.

Der Iraker sprang aus dem Wagen, entriss dem verletzten Polizisten sein Sturmgewehr und flüchtete weiter. An einer Kreuzung weiter stadtauswärts hatte er einen zweiten Unfall gebaut – laut Zeugen sei er dann aus dem Auto gestiegen und habe versucht, den Lenker eines Kastenwagens aus dem Fahrzeug zu ziehen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Aufnahmen von den Straftaten, der Flucht oder der Festnahme gemacht haben, der Exekutive das Bild- und Videomaterial zur Verfügung zu stellen. Sie möchten sich an die nächste Polizeiinspektion oder an die Telefonnummer 059133 40 1133 wenden.

Die Polizistinnen und Polizisten haben rasch, konsequent und hochprofessionell gehandelt. Dadurch konnte nicht nur der brutale Straftäter festgenommen, sondern auch eine Gefahr für die in Linz lebenden Menschen abgewendet werden.

In einer ersten Meldung sprach die Polizei von einer „Beziehungstat". Ob das Paar öfter Streitigkeiten hatte, konnte die Exekutive vorerst nicht sagen. Der 41-Jährige sei jedoch polizeilich schon öfter in Erscheinung getreten, hieß es. Laut Nachbarn kam es zwischen dem Täter und der Frau in den vergangenen Jahren immer wieder zu heftigen Streitigkeiten. (TT.com, APA)