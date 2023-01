Weerberg zog an Kufstein II vorbei

Innsbruck – In der Division I in der Zwischenrunde der Eishockey-Landesliga traf der EHC Weerberg gestern erneut auf Kufstein II. Nach dem 4:1-Auswärtssieg vom Dreikönigstag konnten die Weerberger auch gestern nach einem 0:2-Rückstand einen 7:5-Heimsieg feiern und zogen in der Tabelle auf Platz zwei an den Festungsstädtern vorbei, was das Heimrecht fürs Play-off-Halbfinale bringen würde.