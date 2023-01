Auch Covid-Positive dürfen bei den Australian Open spielen

Melbourne - Bei den Australian Open dürfen in diesem Jahr auch Spieler mit Covid antreten - sofern sie sich körperlich fit genug fühlen, ihre Matches zu bestreiten. Es sei nicht mehr nötig, den Veranstaltern des ersten Grand Slam-Turniers im Tennisjahr einen positiven Corona-Test zu melden, zitierte die Zeitung "The Age" am Montag Tennis-Australia-Chef Craig Tiley. Denjenigen, die sich unwohl fühlen, empfahl er jedoch, zu Hause zu bleiben.