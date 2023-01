Betrunkener schnitt in Seefeld Radklammer an Auto mit Winkelschleifer auf

Die Polizei hatte einen 40-Jährigen dabei erwischt, wie er betrunken ein Auto in Betrieb nehmen wollte. Daraufhin sicherten sie den Pkw mit einer Radklammer. Stunden später versuchte der Betrunkene, dieser Klammer mit dem Winkelschleifer zu Leibe zu rücken.

Seefeld – Unbelehrbar zeigte sich ein 40-jähriger Deutscher am Sonntagvormittag in Seefeld: Gegen 6 Uhr Früh ertappte die Polizei den Mann auf einem Parkplatz dabei, wie er völlig betrunken dort ein Auto in Betrieb nahm. Die Aufforderung zum Alkotest schlug der Mann aus. Die Beamten sicherten den Pkw darauf mit einer Radklammer, um weitere Fahrversuche zu verhindern.