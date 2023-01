Skifahrer prallte in Lech gegen Schild am Pistenrand: Innere Verletzungen

Bregenz – Ein 52-jähriger Skifahrer ist am Sonntag in Lech am Arlberg mit einem Schild am Pistenrand kollidiert. Der Mann kam zu Sturz, überschlug sich mehrfach und kam einige Meter weiter auf der Piste zu liegen. Er war zunächst bewusstlos, bis zum Eintreffen des Hubschraubers sei der Wintersportler aber wieder zu sich gekommen, so die Polizei.