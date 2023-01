Kein DFB-Rücktritt von Müller: „Stehe immer zur Verfügung“

Doha – Ex-Weltmeister Thomas Müller will den Neustart der deutschen Nationalmannschaft nach der WM-Enttäuschung mitgestalten. „So lange ich Profifußballer bin, werde ich immer zur Verfügung stehen in der Nationalmannschaft, wenn ich gebraucht werde“, sagte der 33-Jährige am Montag im Trainingslager des FC Bayern München in Katar. „Das Wann, das Ob und das Wie – das muss natürlich der Bundestrainer entscheiden.“ Er wolle im Nationalteam aber nicht „künstlich“ stoppen.