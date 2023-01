Muffat-Jeandet meldete sich mit Schock-Bildern aus Krankenhaus

Der Franzose Victor Muffat-Jeandet sorgte am Wochenende für den Schreck-Moment im Skiweltcup. Beim Riesentorlauf in Adelboden kam der 33-Jährige am Samstag zu Sturz, schlug hart auf der Piste auf und musste minutenlang behandelt und schließlich mit einer Trage abtransportiert werden.

Bern – Laut Verband zog sich der Technik-Spezialist Verletzungen an Hand und Nase zu. Der Rennläufer selbst meldete sich am Sonntagabend mit „blutigen“ Bildern via Instagram aus dem Krankenhaus in Bern.

Eine Operation habe er bereits hinter sich. Ein offener Nasenbeinbruch habe noch in der Nacht von Samstag auf Sonntag „behoben“ werden müssen. Ansonsten sei der Kopf – abgesehen von einer Gehirnerschütterung – aber in Ordnung. Die Verletzung an der Hand wurde genäht. Sehnen oder Muskeln seien nicht betroffen.

Nach seiner Rückkehr nach Frankreich stehen weitere Untersuchungen am linken Knie an. „Dem geht es nicht so gut“, teilte Muffat-Jeandet in seinem Posting mit. Ob der Franzose bei der Heim-WM in Courchevel und Meribél an den Start gehen kann, scheint äußerst fraglich. (TT.com)